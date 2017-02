Detran informa sobre funcionamento no período de carnaval

O Detran informa a seus funcionários e clientes que a sede do departamento, na Avenida Presidente Vargas, e o posto de vistoria da Avenida Francisco Bicalho não funcionarão na sexta-feira (24), devido a problemas de logística para a realização do carnaval no centro da cidade.

Já os postos de Habilitação, de Identificação Civil, de Vistoria, as Unidades de Serviço de Veículos (USVs), as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e os Serviços Auxiliares de Trânsito (SATs) funcionarão na sexta-feira (24) até as 12h.

Entre o sábado de carnaval e a quarta-feira de cinzas, não haverá expediente nas unidades do Detran em todo o estado. Na quinta-feira (2) depois do carnaval, o funcionamento será normal em todos os setores do departamento. Assessoria de Comunicação Social do Detran