Cursos gratuitos do Cederj têm 6,4 mil novos alunos

Mais de 6,4 mil novos alunos ingressaram nos cursos de graduação a distância oferecidos pelo Consórcio Cederj neste primeiro semestre. Os estudantes terão a oportunidade de ter contato com o ensino das melhores universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. O sistema semipresencial do consórcio proporciona ao aluno aprendizagem pela internet e acesso a tutores. Atualmente, a iniciativa beneficia mais de 40 mil pessoas.

Os estudantes são assistidos na metodologia de Educação a Distância (EAD) e recebem gratuitamente o material didático. A iniciativa busca democratizar o acesso à universidade pública.

“Temos como principal objetivo oferecer aos que vivem no interior do Rio de Janeiro a possibilidade de frequentar um curso de ensino superior público e de qualidade”, ressaltou o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes.

O Consórcio Cederj é formado por sete instituições públicas de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro: Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio.

Os cursos oferecidos pela instituição são bacharelados em Administração, Administração Pública e Engenharia de Produção; e tecnólogos em Gestão de Turismo, Segurança Pública e Sistemas de Computação. Além desses, há chances para licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo.

Os polos presenciais estão localizados em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, de Bom Jesus do Itabapoana, Campo Grande, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Miguel Pereira, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rocinha, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Três Rios e Volta Redonda. Secom RJ