Está cansado de jogar Pokémon Go, ou acha que é hora de diversificar? Então senta e anota, que lá vem novidade: Yu-Gi-Oh! Duel Links é um jogo bacana (compatível com Android e IOS), inspirado no desenho de mesmo nome exibido em 1998 pela Toei Animation e entre 2000 e 2004 pela Studio Gallop.

Na trama, o tímido jovem Yugi ganha peças de um artefato egípcio, o Enigma do Milênio. Ao montar o quebra-cabeça, ele recebe um espírito misterioso – que mais tarde descobre ser de um faraó – com personalidade de jogador, que passa a proteger o rapaz e seus amigos, desafiando aos que entram em seu caminho com “escuridão nos corações” a temidos Jogos de Sombra. Os perdedores, por sua vez, submetem-se ao Jogo da Penalidade.

O game traz interface bonitinha, cartas colecionáveis, gráficos e claro, as personagens famosas do original. Para superar os rivais, deve-se aumentar ao máximo o baralho, tornando-o competitivo. No modo online, é possível enfrentar oponentes de várias partes do mundo, buscando elevar a posição no ranking global. Alguma dúvida de que logo será uma febre?

Para um revival da série e da época, é super indicado.

Em tempo: os usuários do IOS já podem mandar mensagens offline aos contatos do WhatsApp. Se antes o app não permitia, agora está liberada a ação de escrever. O texto, no entanto, só será enviado quando houver conexão.

