Sou um folião como vocês. Nasci, cresci e aprendi a amar o carnaval por aqui. Conheci minhas namoradas, meus amigos, vivi meus melhores momentos circulando nos salões ouvindo Máscara Negra e perguntando O Jardineira por que estás tão triste? Jamais deixei de participar de um Bloco das Piranhas e, se não fosse o Temer, seria, hoje, uma piranha aposentada. E presido há 40 anos o Bloco da Barão. E para mostrar meu total agradecimento a esta festa única da minha vida, faço parte da diretoria do CAER que há 18 anos resgatou o carnaval de salão, e há 16 anos as matinês infantis.

Talvez por ser considerado o mais obediente, ajuizado e disciplinado entre os meus ( condições impostas para seguir no futebol arte com a bola correta que tinha) era o que bebia menos nas comemorações porque tinha a doce missão de levar a Tia Ione depois para casa. Era o motorista escalado de todas as rodadas. Portanto, tinha no tríduo momesco alguns dias para quebrar o protocolo. E talvez por ele, carnaval, tenha lutado tanto: pelo direito de vestir a fantasia de cidadão livre, leve solto e beber um pouco acima do que permitia a sociedade. E meu preparador-físico.

Hoje, sábado, dia do 18º CAER À Fantasia, que vai ser realizado excepcionalmente no Entrerriense FC, convido a vocês a prestigiar e assistir ao vivo uma espécie em extinção: a Banda Mix. Ela já está na estrada, vem de Minas Gerais e traz, além dos seus músicos, cantores e dançarinas musicas de carnaval. E levar seus filhos no domingo na matinée para conhecer de perto esta magia. Das 17 edições do nosso baile, ela, Banda Mix, esteve presente em 12, quando fomos trocar por uma banda mais nova esta não sabia tocar as marchinhas e houve protestos. Quase um Impeachment. Faltou apenas o pato da FIESP, Eduardo Cunha e as panelas e suas motivações vazias.

Neste sábado, dia 18 de Fevereiro de 2017, vai ter festa em todos os lugares da cidade, com DJ´s, Jons Jons, musica eletrônica, Funk, sertanejo universitário e Anita. Faz parte do show de cada um e deve ser respeitado o direito de escolha. Mas só no Entrerriense vai ter um Baile à Fantasia com uma trilha sonora original. O primeiro e único grito de carnaval de toda a região. Porque jogar confetes e serpentinas em festa de carnaval sem uma banda tradicional é o mesmo que receber com pó-de-arroz o Flamengo entrando em campo. Usar vermelho no velório e roupa preta no Revellion. Conselho de amigo e folião: vista a sua melhor fantasia e venha se divertir, recordar, brincar carnaval ao vivo com a Banda Mix. Antes que acabe. Depois do Circo, das bolinhas de gude, do Mico-leã ;o-dourado, carrinho de rolimã, dos balões e dos The Beatles, ela é, infelizmente, a próxima lembrança da nossa adolescência que se aproxima do fim.