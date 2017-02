Tentando salvar a própria pele

Aumenta a cada dia a ansiedade do grupo dos réus e dos investigados para escapar das penas que já se abateram sobre ex-colegas e outros, para salvarem a própria pela, depois de tentativas anteriores de anistias e arquivamentos, terem fracassado. Uma união tão forte concatenada, jamais vista contra a Lava Jato. A morte de Teori Zavascki abalou a solidez da Lava jato, e a substituição da cadeira no STF vem ocorrendo exatamente no pior sentido possível, já que está sendo convocado o agora ministro licenciado da Justiça Entra em cena para colocar em xeque a lava Jato. Eunício Oliveira no Senado, Rodrigo Maia na câmara, Alexandre de Moraes no STF, Edison Lobão na CCJ do senado e, de quebra, novos diretores da Polícia Federal.

A morte de Zavascki, a queda da principal peça, fez com que a realidade do tabuleiro mudasse. Novos atores entram em cena para colocar em xeque a Lava Jato. Eunício Oliveira no Senado, Rodrigo Maia na Câmara, Alexandre de Moraes no STF, Edison Lobão na CCJ do Senado e novos diretores da Polícia Federal alteram o equilíbrio de força.

A luta para desarmar a Polícia Federal e o Ministério Público e embrulhar o STF é daquelas que ocorrem em silêncio, dissimuladas, minando e desarticulando os centros nevrálgicos que deixam de funcionar corretamente. Nesse contexto, desencadeou-se uma guerra “fria” de bastidores entre partidos e polícias “partidárias”. Alguns Estados montaram seu sistema guardião para ter munição para ataques aos inimigos

E não é por acaso que se fortalece a tese da revelação em bloco único das delações. Como se diz na Itália, “Mal comune, mezzo Gaudio”, ou o mal que atinge todos é uma meia alegria. Com isso, uma caterva de acusados pulveriza a indignação, generaliza, dilui, impossibilita descrever e analisar tanto crimes.

Não paira dúvida de que a Lava Jato continua de pé, mas o ambiente em que tenta sobreviver e avançar se encontra minado para que, a cada passo, esbarre num problema sério. Mais grave ainda é verificar que as forças contrárias se uniram para salvar a própria pele, dispostas a arriscar tudo.

Vive-se um momento decisivo na dura guerra contra a corrupção. A continuação, cada vez mais, liga-se aos movimentos populares de apoio à Lava Jato. E a certeza é que, quanto mais for profunda a limpeza, maior e mais acelerado será o crescimento. Por isso, o que se espera é que as ruas respondam à altura da gravidade do momento.

Faz tempo que o Supremo Tribunal Federal(STF) caminha um passo à frente do Congresso Nacional. Fruto de modernas interpretações em questões absolutamente controversas, resolver muitos problemas que o Poder Legislativo se recusa ou quem sabe, não tem capacidade para solucionar. Caro leitores vocês devem lembrar de dois exemplos, como o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo ou com a proibição das doações de empresas a partidos políticos. Logo no início quando a operação Lava Jato começou a revelar um quadro de corrupção generalizada, envolvendo diversas autoridades da República e, em especial, parlamentares federais, o grau de conflito ganhou novo patamar. A prisão de Quando o STF se aproximou da cúpula do PMDB, porém, a coisa mudou de figura. Após um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), que pedia afastamento e prisão de Renan Calheiros, Romero Jucá e do ex-senador José Sarney, a revolta da classe política foi tanta que o Supremo deu um passo atrás. Na época, gravações mostravam nítida tentativa de frustrar as investigações da Lava Jato. As estratégias para “estancar a sangria” em um futuro governo chefiado por Michel Temer não deixavam dúvidas de que aquele grupo seria capaz de qualquer coisa para salvar os próprios pescoços. Ainda assim, o STF rejeitou os afastamentos e os pedidos de prisão.

Vem aí o carnaval. Que todos participem com muita alegria, dentro de um clima de paz.

Vou ficando por aqui.