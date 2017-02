Qual o problema na nomeação de Alexandre Moraes para cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal (STF)?

A morte do ministro do STF, Teori Zavascki, em 19 de janeiro de 2017, num acidente de avião no mar de Paraty, abriu uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer (que só se tornou presidente com o vergonhoso impeachment de Dilma Rousseff) nomeará o atual Ministro da Justiça Alexandre de Moraes. Tal fato merece um acurado debate. O leitor precisa ter atenção ao papel do STF e seu mecanismo de nomeação de ministros.

O STF é composto por onze ministros, escolhidos pelo (a) presidente da República, e aprovados pelo senado federal em maioria simples numa sabatina. Precisa ter entre 35 e 65 anos, e possuir “notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF/88)”. É um cargo vitalício, ou seja, o mesmo não poderá ser demitido, nem aposentado, salvo em caso de condenação judicial pelo próprio STF (algo inédito na história nacional). Dentre muitas atribuições, destaca-se, na área penal, “competência para julgar, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República, entre outros”.

Cabe ao STF julgar deputados, senadores, presidentes e vices, já que possuem o chamado foro privilegiado. Seus processos judiciais não são julgados na justiça comum e sim diretamente no STF. A nomeação de ministros então se torna uma tarefa da mais alta relevância, considerando a longevidade do cargo e suas atribuições.

Alexandre Moraes é filiado ao PSDB. Ocupou diversos cargos de gestão ao longo dos anos 2000. Segundo seu currículo lattes (http://buscatextual. cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47712 15 A7), foi Promotor de Justiça em São Paulo (1991-2002), Secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania (Governo Alckmin PSDB 2002-2005), Membro do Conselho Nacional de Justiça (2005-2007), Secretário Municipal de Transportes de São Paulo, Presidente da SPTrans e da CET (Governo Gilberto Kassab 2007-2010) e Secretário Municipal de Serviços de São Paulo (Governo Kassab 2009-2010); Secretário Estadual de Segurança Pública (governo Alckim PSDB 2015-2016). Também consta como conselheiro da Federação brasileira dos Bancos (FEBRABAN) a partir de 2012, professor da Faculdade de Direito da USP a partir de 2003. Alexandre de Moraes, em sua tese de doutorado, defendida em 2000 na USP, escreveu que pessoas com cargos em governos não deveriam ser nomeadas para corte. Exatamente seu caso.

A nomeação de alguém extremamente próximo ao bloco no poder não é inédita. Ocorreu quando FHC nomeou Gilmar Mendes em 2002, então Advogado Geral da União, e que fez parte de diversas funções nos mandados FHC (1995-2002). Também no governo Lula da Silva (2003-2010) houve algo similar com a nomeação de Claudio Dias Toffolli, então Advogado Geral da União, para o STF em 2009.

Claro que a indicação de Alexandre de Moraes não pode ser descontextualizada dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Sua proximidade com diversos nomeados formalmente em delações e provas robustas pode indicar fortíssimas preocupações no andamento das investigações e processos. Como será sua atuação ao julgar processos do chefe Michel Temer?

Quem comandará a sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado será Edison Lobão (MA), investigado na Lava Jato e mencionado em algumas delações premiadas de executivos de empresas já presos, indicado pelo PMDB, seu partido. Como será sua atuação?

Vejam que não há nenhuma forma da indicação de Alexandre de Moraes ao STF não parecer um golpe de autopreservação dos notoriamente envolvidos na Lava Jato. Lembremos da clássica frase revelada nas conversas entre ex senador Sergio Machado com Jose Sarney, Romero Jucá e Renan Calheiros, todos do PMDB. Expressamente falou-se num pacto para deter a Operação Lava Jato, incluindo o impeachment de Dilma Rousseff.

Marcelo Paula de Melo é doutor em Serviço Social (UFRJ) e professor da EEFD-UFRJ