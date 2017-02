Psicoterapia infantil: do brincar à significação

As crianças, diferente dos adultos, conseguem expressar seus anseios, temores e questões por meio do brincar. Não há como exigir de uma criança relatos verbais de suas vivências. Geralmente a fala ou mensagem surge por meio da brincadeira, através de representações simbólicas da realidade.

O ato de brincar no setting terapêutico está vinculado à possibilidade de estruturação subjetiva, onde a criança por meio do brinquedo reproduz cenas e experiências de sua realidade, contornando-as com seu desejo. O brinquedo neste contexto torna-se um mediador entre a fantasia e a realidade por meio do mecanismoda projeção. Quem nunca se deparou com alguma criança trazendo para sua brincadeira de casinha a rotina familiar ou mesmo a dinâmica escolar?

Através da brincadeira também são transmitidas regras, e alguns conceitos são amplamente desenvolvidos, tais como: coletividade, comunicação e compartilhamento.

Muitos são os motivos que levam uma família a procurar psicoterapia infantil, dentre eles: dificuldade no processo de aprendizagem, agressividade, conflitos familiares, não adaptação à separação dos pais, morte de um ente querido, bullying, insegurança ou ansiedade extrema, agitação acentuada, além de outros comportamentos disfuncionais.

O investimento e implicação dos pais são fatores imprescindíveis para que o acompanhamento psicoterápico infantil venha se consolidar. Compreender a dinâmica familiar, a relação estabelecida entre os membros da família e o lugar subjetivo ocupado pela criança no imaginário dos pais, bem como as expectativas que a circundam, são pontos fundamentais da psicoterapia infantil.

Psicóloga Bruna M. Spada Sant’Anna, Especialista no Atendimento de Casal e Família, Pós-graduanda em Sexualidade Humana, Integrante do COMMUTRI – Conselho Municipal da Mulher Trirriense, Palestrante, Coautora do livro: Psicologia Temática e Colunista do Jornal ENTRE-RIOS e Revista Minha Saúde.