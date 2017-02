OK vocês Não venceram

Vocês acompanharam com a gente a luta pelo direito do CAER realizar sua maior festa à fantasia. Seu baile de número 18, que abre oficialmente o carnaval de clubes e oxigena sua receita. E fecha também, não há nenhum outro depois. De um lado uma cidade que ama o samba e o carnaval, de outro os que não são daqui e decidem nossa sorte em uma sala fechada, com ar condicionado split, nenhum confete, serpentina ou resquício de lança perfume no ar. CAER? Onde fica? Sabemos desde menino onde estamos localizados, o que o clube representa em seus 80 anos na história social, cultural e esportiva da cidade de Três Rios, mas após o veto a nossa liminar, após lutar arduamente em meio a maior das burocracias pelo certificado definitivo do Corpo de Bombeiros nem sabemos o que dele irá sobrar. Um novo empréstimo para mantê-lo a meia luz por ter apenas 10% dos seus associados honrando suas mensalidades e aceso na vida de mais de 1.200 cidadãos que por lá realizam suas atividades físicas? E o próximo Centro-Sul Negócios, onde será realizado? E os Festivais de Música, Teatro, Dança e Gastronomia? Os casamentos, os desfiles de moda, as convenções partidárias, a festa de confraternização da OAB?

Nossos algozes só não contavam com a solidariedade dos trirrienses. Dos que sempre foram daqui e lutaram para erguer nossos maiores patrimônios. Ao saber das nossas dificuldades, dois co-irmãos nossos, o Entrerriense FC e o Independência Clube, cancelaram suas programações e colocaram seus salões à nossa disposição. E por ser ao lado, facilitar o deslocamento da nossa estrutura, o 18º CAER À Fantasia vai ser realizado no próximo sábado, dia 18/02, às 23h00, no Entrerriense FC. E dia seguinte, 19/02, às 17h00, o Baile à Fantasia Infantil. Nos salões a Banda Mix, ao vivo, uma das mais tradicionais bandas de carnaval, responsável por doze das dezoito edições do baile, reviverá marchinhas, sambas de enredo, o melhor do Axé, e no Bar da Piscina o Grupo Nova Era e tops DJs farão a festa para as novas gerações.

18º Caer à Fantasia no Entrerriense. No Entrerriense? Exclamará certamente um folião desavisado. É bom lembrar que o Flamengo tem atuado fora dos seus domínios, o Maracanã, também lacrado. E tem superado cada um dos seus adversários. Com a nossa história e a Banda Mix, que é a nossa Guerrero, atuando fora de casa, vamos vencer mais um desafio sobre aqueles que uma vez mais subestimaram a nossa história. A história de um povo que ama o carnaval. E luta por seus direitos. E é solidário como poucos.