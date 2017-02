O troco pode vir em 2018

Não são poucas as reformas, .projetos e ambições que movimentarão os meios políticos e entidades de classe, sem contar que, diante de todos os tabuleiros, ainda reside os desdobramentos da Operação Lava Jato. Há que se ter em mente que, as delações do executivo da Odebrecht são vistas de forma perigosa neste intrincado jogo de xadrez da política.

A arma mais usada contra a eficiência da Justiça Federal de Curitiba é o chamado foro privilegiado, que voltou a entrar em pauta enquanto Edson Fachin era designado como novo relator dos processos e investigação envolvendo os políticos no esquema da corrupção.

O governo que, apesar de divulgar que muita coisa vem melhorando no país, ainda não conseguiu destravar a economia. Pretende levar adiante as reformas da Previdência e trabalhista. Mesmo tendo construído na base do toma lá dá cá, uma grande maioria no Congresso nacional, essas duas matérias podem não se afinar do jeito que deseja com seu diapasão. Pode se considera um ano audacioso que terá pela frente. Paralelo as discursões e votações de ambos os projetos ouviremos fortes gritos das ruas que ecoarão não só na Câmara e no Senado, mas no próprio Palácio do Planalto.

Por outro lado no chamado tabuleiro de 2017 já se verifica o início da acomodação sobre a sucessão da presidência, na qual o próprio Temer sonha como uma distante, muito distante, possibilidade de reeleição, caso consiga apresentar uma recuperação vigorosa do país. Mas, a fruta é boa e tem muita gente que engoliria até o caroço. Começaram a se movimentar, no sentido de pavimentar seu caminho em direção ao Planalto. Aliás, não tenho a menor dúvida, ao analisar o atual panorama político, que já começamos a vivenciar neste 2017, um clima de pré-campanha presidencial.

Ontem ,quando voltava de uma viagem, fiquei analisando , que em 2018, Senado e Câmara devem sofrer a maior renovação da sua história. Poucos políticos terão a chance de voltar. E o eleitorado está de olho nos políticos,com destaque especial naqueles considerados tradicionais que vivem pendurados há muito tempo no noticiário , os quais, sem o foro privilegiado, com certeza, estarão vulneráveis a ação de juízes e procuradores federais, que já os tem na alça-de-mira.

Ninguém pode desconsiderar o fato de que, seja lá o governo que for que convive com tais personagens deste intrincados jogo, torna-se vulnerável a cada dia que passa com o seu desdobramento, podendo naufragar com revelações, delações e operações da Polícia Federal, Se de um lado o mundo político prepara sua própria blindagem, do outro o eleitor terá uma grande chance de em breve fazer o seu julgamento. É bom lembrar que, as eleições municipais já deram o sinal, Assim sendo, na minha análise, ás eleições municipal podem ter sido apenas um aperitivo; Alimentados pelo imponderável que está por vir, não há dúvidas que o troco nas urnas em 2018 será duro.

Quem viver verá.