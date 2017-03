O desafio de tornar-se casal

A relação amorosa é composta por indivíduos com culturas, histórico familiar, experiências, temperamentos e expectativas diferentes. Fala-se em individualidade e conjugalidade, que precisam se ajustar em prol de um objetivo comum: satisfação e realização no exercício do amor.

Manter uma dinâmica conjugal saudável, sabendo negociar os conflitos e respeitar os limites de contato, não é uma tarefa fácil, exige dedicação e persistência de ambos. É através da conjugalidade que o casal começa a experimentar um alto grau de intimidade e também a enfrentar os problemas e desafios da vida compartilhada.

As crises conjugais sempre vão existir e são extremamente importantes para o fortalecimento da relação, visto que proporcionam movimentos de desconstrução e construção contínuos. O perigo está nos intensos e intermináveis desentendimentos conjugais, que quando não trabalhados, minam a relação, construindo sistematicamente barreiras entre os parceiros que geralmenteacabam esgotados, frustrados, infelizes, culpados, com baixa autoestima e desacreditados de que um dia o relacionamento possa ser diferente.

Surgem então algumas indagações: A minha relação pode voltar a funcionar bem? Existe saída além do divórcio ou rompimento amoroso? Posso voltar a ser feliz no casamento?

A psicoterapia de casal é a ferramenta mais indicada para auxiliar o casal nas respostas dessas e outras perguntas. Esse modelo psicoterápico tem como principal objetivo o crescimento, amadurecimento e desenvolvimento do casal, proporcionando um espaço de troca e feedbacks assertivos. O trabalho terapêutico não é individual, ainda que haja levantamentos de histórias pessoais, o enfoque está na relação estabelecida entre os parceiros: se a interação está acontecendo de forma funcional (sadia) ou disfuncional (patológica). O acompanhamento com o casal geralmente acontece semanalmente e ambos se manifestam durante a sessão.

As demandas de intervenção mais comuns que levam os casais a procurar terapia são: comunicação disfuncional/ falta de diálogo, disfunções ou insatisfações sexuais, ciúme patológico, extrema dependência afetiva, falta de apoio/cumplicidade, rigidez na forma de pensar e agir, violência física, violência psicológica, infidelidade, divergências na educação dos filhos, dificuldade em romper com a família de origem, dentre outros.

Cabe ao terapeuta familiar criar alternativas para que osparceirossejamos principais agentes de mudança da relação. O resultado mais importante da terapia com casais é o estabelecimento de comportamentos assertivos e sensação de bem estar para ambos, permanecendo os parceiros juntos ou não.

Psicóloga Bruna M. Spada Sant’Anna, Especialista no Atendimento de Casal e Família, Pós Graduanda em Sexualidade Humana, Integrante do COMMUTRI – Conselho Municipal da Mulher Trirriense, Palestrante, Coautora do livro: Psicologia Temática, Colunista do Jornal Entre-Rios e da Revista Minha Saúde.