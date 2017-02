O cumprimento do áudio de Romero Jucá: parar tudo onde está!

É importante, para entendermos os rumos de nosso país, lembramos sempre a famosa conversa entre Romero Jucá (PMDB-RO) e o ex-senador Sérgio Machado. Em nossa coluna de 03-06-2016 (http://fd6.024.mwp.accessdomain.com/colunas/os-famosos-audios-o-impeachment-e-combate-corrupcao-sera-mesmo/) destacamos em detalhes essas conversas sobre a necessidade do impeachment para estancar a sangria e a lava jato. Expressamente as palavras foram:

MACHADO – Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel [Temer].

JUCÁ – Só o Renan [Calheiros] que está contra essa porra. ‘Porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha’. Gente, esquece o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha está morto, porra.

MACHADO – É um acordo, botar o Michel, num grande acordo nacional.

JUCÁ – Com o Supremo, com tudo.

MACHADO – Com tudo, aí parava tudo.

JUCÁ – É. Delimitava onde está, pronto.

JUCÁ – Tem que ser um boi de piranha, pegar um cara, e a gente passar e resolver, chegar do outro lado da margem.

JUCÁ – [Em voz baixa] Conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem ‘ó, só tem condições de [inaudível] sem ela [Dilma]. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela, essa porra não vai parar nunca’. Entendeu? Então… Estou conversando com os generais, comandantes militares. Está tudo tranquilo, os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST, não sei o quê, para não perturbar.

MACHADO – Eu acho o seguinte, a saída [para Dilma] é ou licença ou renúncia. A licença é mais suave. O Michel forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo. Esse país volta à calma, ninguém aguenta mais. Essa cagada desses procuradores de São Paulo ajudou muito. [referência possível ao pedido de prisão de Lula pelo Ministério Público de SP e à condução coercitiva ele para depor no caso da Lava jato]

JUCÁ – Os caras fizeram para poder inviabilizar ele de ir para um ministério. Agora vira obstrução da Justiça, não está deixando o cara, entendeu? Foi um ato violento…

MACHADO -…E burro […] Tem que ter uma paz, um…

JUCÁ – Eu acho que tem que ter um pacto.

[…]

MACHADO – Um caminho é buscar alguém que tem ligação com o Teori [Zavascki, relator da Lava Jato], mas parece que não tem ninguém.

JUCÁ – Não tem. É um cara fechado, foi ela [Dilma] que botou, um cara… Burocrata da… Ex-ministro do STJ [Superior Tribunal de Justiça].

A partir disso, resta alguma dúvida de que a nomeação de Alexandre de Moraes ao STF é parte desse mesmo processo? Caso Eduardo Cunha venha, de fato, a morrer sob qualquer circunstância podemos considerar esse grupo como suspeito? Diante disso, como lidamos com a morte do ministro Teori Zavascki, num acidente de avião? A aceitação de Moreira Franco como ministro- e consequentemente conseguindo foro privilegiado, ou seja, não sendo mais julgado por juízes como Sergio Moro (Lava Jato) ou Marcelo Bretas (que prendeu Sergio Cabral e Eike Batista) e sim pelo STF- é parte do acordo que Romero Jucá mencionou? O boi de piranha foi Eduardo Cunha? .

P.s. parabenizo fortemente a Câmara de Três Rios pela cassação do título de cidadão trirriense à Eduardo Cunha. Não é merecedor da maior honraria dessa cidade.

Marcelo Paula de Melo é doutor em Serviço Social (UFRJ) e professor da EEFD-UFRJ.