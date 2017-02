Novidades da semana

Senha WhatsApp – Após a última reportagem sobre fraudes via WhatsApp no Fantástico, os usuários vêm buscando medidas alternativas de segurança. E a resposta veio rápida e diretamente do app. Já está liberada para todos a verificação em duas etapas, que consiste em um código de acesso de 6 dígitos, tal qual senha numérica, com objetivo de proteger a conta ao instalá-la em outros aparelhos – dessa forma, passa a ser pré-requisito sua confirmação. O recurso é opcional, mas recomendado. Para ativar, vá em Configurações, Conta, Verificação em duas etapas e Ativar. Será solicitado um email para o caso de se perder ou esquecer a senha. E, ao entrar no mensageiro, eventualmente será pedido para digitar este número como meio de memorizá-lo.

Novos Pokémons – Para dar um upgrade no joguinho, o Pokémon GO promete liberar, o quanto antes, 80 novos monstrinhos. Entre os eleitos, estão Chrikorita, Cyndaquil e Totodile. Além disso, serão lançados acessórios como roupas, bonés e óculos para personalizar os avatares. Para quem gosta, vai ficar ainda mais legal.

Super Mário Run – O game não é exatamente novo, mas teve uma febre de downloads em dezembro, batendo a marca dos 40 milhões em apenas 4 dias. Disponível apenas para IPhone, a previsão é de que logo chegará ao Android. Quem quiser, aliás, já pode fazer o pré-registro para baixá-lo no Google Play. A partir daí, o candidato passa a receber notificações sobre seu andamento. Bacana, não?

# BOMFIMDESEMANA