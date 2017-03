Nos colocando à frente da batalha

Estamos chegando a um momento em que o ser humano a cada instante não se preocupa com o outro. Geralmente assistimos filmes, documentários sobre escravidão, exploração e ficamos abismados com tamanha desigualdade. Ao lermos a história do povo hebreu de como foi escravizado durante anos, que as mulheres eram usadas para aumentar a natalidade egípcia. Mas estamos vivenciando um momento até parecido ao vermos certas atitudes de nossos governantes ao desejarem votar determinadas leis que só prejudicam o povo. Imagine você só poder aposentar com 70 anos de idade? Isso se você começar a trabalhar com carteira assinada antes da maior idade. Sendo que se você desempenha um trabalho braçal, de que forma resistirá a tanto tempo de trabalho? Você já procurou saber quantos anos viviam os escravos? Estamos vendo que as profecias estão se cumprindo. A Bíblia diz que haverá um tempo em que o amor de muitos se esfriará? (Mateus 24.12) E não é falta de amor regredir uma lei que veio para de alguma forma beneficiar o povo e transformá-la de forma que prejudique? Não é falta de amor se apropriar de algo indevido, que não te pertence? Querido leitor, estamos passando por momentos em que precisamos refletir sobre o que está acontecendo e clamar a Deus para que toque o coração dos nossos governantes e que também nos dê sabedoria para enxergar o que precisamos fazer. Se Deus não tivesse tirado Moisés da vida de luxo que tinha, se não o colocasse passando por dificuldades, será que ele estaria disposto a lutar pelo seu povo? Mesmo assim, muitos se acomodaram e ao passar por dificuldade no deserto lamentavam dizendo que pelo menos como escravos tinham a comida que recebiam e um local para morar. Deus a cada dia quer nos capacitar a vencer a enfrentar as dificuldades. Mas precisamos estar dispostos a conquistar a nossa terra prometida, a lutar por nossos direitos a questionar nos colocar para sermos usados por Ele. O que temos feito para termos direito ao que Ele nos prometeu? Não adianta falar em prosperidade, em vitórias se nós não nos colocamos à frente da batalha.