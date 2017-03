Cada um Luis Augusto do nosso país se sentiu menosprezado quando ligou a televisão e constatou que virou presunto. E de segunda categoria. Segundo o vendedor da padaria, que o oferecia rosa pálido e protegido por uma manta a uma consumidora, porque mofava dentro do freezer, Luis Augusto era o codinome de um produto encalhado. Debochado e ironizado, claro que a consumidora levou o da Sadia. Mas esta semana eles se vingaram: se não são Sadia, são mais saudáveis. Se não são os mais vendidos, pelos menos são honestos. Não precisam de papelão para encher sua lingüiça, não estão contaminados por bactérias.

Temos perdido cada vez mais amigos e parentes vitimados pelo câncer. De cada seis, três nos deixam por causas naturais, a outra metade o câncer aniquila. Acho que nem mais é uma doença, já se tornou uma expressão que representa o que de pior carrega um corpo, um estado, uma nação. Mais que uma doença, um sinônimo de mal, perverso, que o Aurélio adotou ao lado do que representa como um signo do zodíaco.

Sabemos que o câncer maior de nosso país são os políticos corruptos, que sempre viveram desviando o dinheiro que pouparia muitas vidas, e conflitos, se fosso aplicado na saúde, na educação, em novos cursos profissionalizantes. Agora descobrimos que tinha algo tão ruim, que entrava pela boca e destruía células sadias em meio ao consumo de uma paixão nacional: o churrasco. Segundo o Globo, de ontem, sexta-feira, “de carne estragada a uso de produtos cancerígenos em doses altas, passando por embalar novamente produtos vencidos, carnes contaminadas por bactérias, misturadas com papelão e venda de carne imprópria para consumo humano. Foram encontradas junto a outras sem rotulagens e sem refrigeração. A adulteração chegou até a merenda escolar. Carne estragada era usada para produzir salsichas e lingüiças, e promovia-se uma maquiagem com ácido ascórbico, substância usada para disfarçar a qualidade do produto e que em altas doses pode provocar câncer”.

Há algumas semanas fui com minha família a uma churrascaria. Lendo a reportagem da Operação Carne Fraca e relembrando cenas por lá vividas, posso dizer que foi uma carnificina. Garçons circulando em meio a suas vítimas e cravando em seus estômagos e intestinos espetos da morte. Naquela profusão letal, como saber se era Cupim ou papelão, se a lingüiça tinha cabeça de porco infiltrada e a picanha não nos desferia picadas mortais de ácido ascórbico?

Perderemos exportações, empregos, churrascarias serão fechadas, fazer o quê se a carnificina já foi consumada. Mas recebemos outra lição às vésperas da mais importante das eleições presidenciais: nem tudo o que reluz é ouro. Ou Sadia. Se aparecer um candidato Toni Ramos ano que vem, cheio de mídia e de Odebrechts, vote Luis Augusto. Uma nação saudável se constrói com conteúdo, não pelo rótulo.