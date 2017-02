Família: cobranças extremas criam filhos inseguros e de baixa autoestima.

Muitos pais na tentativa de educar os filhos com excelência criam altos padrões de exigência, contribuindo para a instalação de comportamentos perfeccionistas, elevando assim, a ansiedade e comprometendo a autoestima dos mesmos.

É papel dos pais, amar, orientar, estimular e incentivar os filhos em suas tarefas e atividades cotidianas, contudo, compreender e aceitar os erros e falhas que cometem durante o processo de desenvolvimento, desmistificando o ideal de perfeição, é também fundamental ao estabelecimento de uma relação saudável e funcional. Pais exigentes ao extremo tendem a não “permitir” ou considerar o erro de seus filhos. Com isso, as crianças não desenvolvem maturidade emocional suficiente para lidar com falhas ou frustrações, e quando se deparam com alguma falta,sucumbemao sentimento de fracasso, insegurança e menos valia.

No geral, crianças que são educadas nesse contexto, tendem a associar o sentimento dos pais por elas a seu comportamento ou desempenho. Sentem que para serem amadas, acolhidas e valorizadas precisam ser perfeitas, ou agradar aos pais, atendendo semprea todas as expectativas.

Na contemporaneidade, devido à intensa competitividade e agitação do universo capitalista ocidental, os filhos geralmente são incentivados a entrar em cursos de língua estrangeira, Ballet, clube de futebol, dentre outras atividades,e claro, além de te que ser o melhor da classe. Seus dias e horas são preenchidos na totalidade, intensificando a cobrança subjetiva.

O incentivo e “empurrão” dos pais para o enfrentamento de novos desafios e oportunidades é de extrema importância ao processo de crescimento e desenvolvimento da autonomia, contudo, a cobrança deve ser equilibrada. Apoio e compreensão mediante as falhas, que com certeza serão cometidas é o proporciona segurança e bem estar para novas tentativas.

Psicóloga Bruna M. Spada Sant’Anna, Especialista no Atendimento de Casal e Família, Pós-graduanda em Sexualidade Humana, Integrante do COMMUTRI – Conselho Municipal da Mulher Trirriense, Palestrante, Coautora do livro: Psicologia Temática e Colunista do Jornal Entre-Rios e da Revista Minha Saúde.