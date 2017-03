Enrolando o Povão

O tempo vai rolando e o povão vai sendo enrolado. Parece que isto já faz parte da nossa cultura. De repente tudo se mistura com a maior naturalidade. O Ministro Meireles, da Fazenda. Cansou de declarar que o país não suportava tamanha carga tributária, que jamais se poderia sequer pensar em criar novos impostos. Vejam vocês, caros leitores, em algumas entrevistas ele se esquivou em confirmar aumento de impostos e agora diz que o governo Temer vai aumentar e criar impostos. Não tem como confiar.

A cabeça do povo não é penico. O que se vê, não me canso de dizer, é a facilidade que vários setores do governo Temer têm para recuar. Até a própria Lava Jato, que tem merecido tantos elogios pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo no combate a corrupção, causou extremo desconforto no Ministério Público Federal, no que diz respeito à forma como a Polícia Federal tornou público a Operação Carne Fraca, na semana passada. Dando munição para aqueles que buscam pretextos para embaçar as ações da Lava Jato na condução das investigações do Petrolão.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação do presidente Michel Temer (PMDB) e a inelegibilidade da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), segundo fontes que acompanham as investigações. A manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), mantida sob sigilo, foi encaminhada na noite desta terça-feira (28) ao TSE.

O julgamento da ação que apura se a chapa Dilma-Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014 foi marcado para começar na manhã da próxima terça-feira. O TSE dedicará quatro sessões da semana que vem – duas extraordinárias e duas ordinárias – para se debruçar sobre o caso, que poderá levar à cassação de Temer e à convocação de eleições indiretas.

A Justiça, mantém na sua alça de mira mais de uma centena de políticos envolvidos na Lava Jato, resultado das 40 fase de suas operações que trouxe à tona a participação criminosa de muitos dos delatados, cujas provas são robustas. Tais políticos se escoram na velha bengala do benefício ofererecido pelo instituto da prescrição da pena. Todos eles sabem que o STF está superlotado de processos e que, ao final lhes pode dar absolvição, tendo em vista não haver outra expectativa. Não é novidade alguma saber que senadores e deputados federais são réus sempre protegidos pelo foro privilegiados o que tem sido alvo de críticas considerada a mais flagrante admissão da incompetência técnica dos magistrados de primeira e segunda instância. Porém, tais juízes e desembargadores que não têm poder de voz para julgar deputados e senadores, mas, sim, como já foi dito, para atuar na solução de conflitos que envolvem o patrimônio e a liberdade, ou seja, a vida de cidadãos comuns, os que pagam impostos, que contribuem décadas para conseguir uma miserável aposentadoria ou pensão. Igualmente não tem foro privilegiado, aqueles cidadãos comuns que pagam seus aluguéis, que não se valem do expediente das falsas dotações de duvidosas destinação, as conhecidas “verbas indenizatórias”. Também não têm foro privilegiado os empresários empreendedores, que geram empregos, expostos como agora, correndo risco de uma economia tendo de conviver com uma economia. Mas, por sua vez, a Justiça têm que agir dentro das leis emanadas do poder legislativo. Na verdade, só há um jeito: mandar para o espaço esse tal foro privilegiado que só serve para blindar políticos corruptos.