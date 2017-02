Devemos cultivar bons pensamentos

Pegue o hábito de acolher alimentar bons pensamentos enriquece a mente e cria condições para que o bem possa tornar-se uma realidade permanente.

Manter a mente lúcida e repleta de bons pensamentos; o mau pensamento é um terrível veneno que contamina a fonte da alegria, assim como os ácidos poluem as fontes das águas.

Pensar sempre positivamente é a melhor maneira de afastar os maus pensamentos. Um bom pensamento é uma lâmpada que ilumina; os maus pensamentos são sempre donos das trevas .

Não posso deter a força do vento, mas posso impedir que os maus pensamentos batam a minha porta, mas posso impedir que se instale dentro de mim.

O revolver o passado negativo, remoendo-o com amargura, destrói a alegria do momento presene, afogando-nos num mar de azedume. A maneira mais fácil de combater um pensamento de tristeza e substituí-lo por um alegria, focalizando, sempre, o lado bom da vida.

SENHOR JESUS, quero conhecer e fazer sempre a TUA vontade: executar os TEUS planos; percorrer os TEUS caminhos; atender os TEUS desejos, realizando somente o que TE agrada; esar à TUA disposição e sempre pronto a TE servir.

SENHOR JESUS CRISTO, quero escutar com alegria o pássaro que canta gratuitamentre; e imitar as flores que alegram a Terra, elas crescem e também perfumam o ambiente onde vivem. Quero cultivar e contemplar a grandeza do amor, para que se torne maior que a imensidão do mar. Quero contemplar o azul infinito do céu, para lembrar-me sempre que a eternidade e o desdobramento eterno da vida terrena.

SENHOR JESUS CRISTO, quero percorrer sempre o caminho seguro do bem; quero amar e defender a verdade, cultivando a virtude; quero amar a todos os meus irmãos indistintamente, e a todos fazer o bem sem esperar retribuição de espécie alguma.

SENHOR JESUS, quero sentir-me feliz, dando tudo de mim para que os outros encontram a felicidade.

SENHOR JESUS, lembra-me-ei sempre que a verdadeira luz é aquela que vem de TI e me ilumina por dentro. Creio que esta luz me fará ver o verdadeiro sentido da vida presente.

SENHOR JESUS CRISTO, quero usar todo o tempo de minha vida para amar e fazer o bem; e, assim, eternizar a felicidade.