Conselho de Cultura

O CMPC enviou para publicação no Boletim Informativo do Município – BIO a Resolução 001 de 15 de março de 2017, em que indica conselheiros para a comissão de orçamento e finanças: O Conselho de Política Cultural de Três Rios – CMPC, instituído pela Lei 1.303, de 04/01/1979, alterado pela Lei 3.775, de 17/12/2012, com fundamento no Regimento Interno art.7º da Organização, e do Art. 9º das Competências, indica os conselheiros Wander Vieira Leal – representante da Sociedade Civil – segmento música e Bruna Braga Pontes, representante do Poder Público – Secretaria de Educação, para comporem a Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Política Cultural.

Pelo decreto nº 5.732 de 16 de março de 2017 o Prefeito Josimar Salles nomeou novos conselheiros para terminar o biênio 2015/2017. Com a saída dos conselheiros indicados na gestão passada novos conselheiros da atual gestão estarão compondo o Conselho Municipal de Política Cultural. São eles: Celso Jacob Filho – titular – Secretaria de Cultura; Caroline Serpa Malta – suplente, Secretaria de Educação; Wilson Silva Carvalho – titular, Secretaria de Promoção Social; Márcia Calazans Barbosa – suplente, Secretaria de Promoção Social; Jéssica Soares Xavier – suplente, Secretaria de Administração; Leonardo Romano Martins Bastos – titular, Secretaria de Obras; Fabio Miranda Ferreira – suplente, Secretaria de Meio Ambiente; Carlos Alberto Noel Junior – titular, Procuradoria; Marcio Antonio de Oliveira Pinheiro – titular, Procuradoria; Daniel Cancela – titular, Secretaria do Idoso e Pessoa com Deficiência; Maria José Rosa Mauro – suplente, Secretaria do Idoso e Pessoa com Deficiência; Juliana Massi – titular, Secretaria de Cultura e Turismo; Mariana Strzoda – suplente, Secretaria de Cultura e Turismo; Daniel Pires de Almeida – suplente, Secretaria de Administração. Pela sociedade civil os segmentos: Audiovisual – Rosane Pereira Cerqueira – suplente; Cultura Afro-Brasileira, Douglas de Souza Bressan – suplente; Empresas e Produtores Culturais, Rian Dutra Cunha – titular, Renato Gomes Correa – suplente; Teatro – Maria Elisa Amorim – suplente, tiveram seus nomes aprovados em plenária para os referidos segmentos que se encontravam vagos ou em substituição. Em agosto serão realizadas eleições conforme regimento, para os representantes das comissões temáticas da sociedade civil e novos conselheiros serão indicados pelo poder público, para o colegiado do CMPC durante o biênio 2017/2019.

O CMPC comunica que em plenária da última reunião ficou determinado novo horário e dia para as próximas reuniões, que serão sempre na segunda segunda-feira de cada mês, às 18 horas na Casa de Cultura. Portanto a próxima reunião está marcada para dia 10 de abril.

EVENTOS CULTURAIS:

No sábado dia 25 acontece a 19ª edição do Dia Internacional da Mulher. Produzido por Mara Rubia Produções e Teatro Celso Peçanha, o evento que começa às 19h 30 no Teatro Celso Peçanha, estará homenageando 12 mulheres brilhantes. Prestigie!

O Projeto Mobilize acontece no Teatro Celso Peçanha, dia 31 de março, ás 19 horas. Produzido por Cecilia Monnerat e Camila Righi terá uma roda de conversa sobre o tema feminismo. Cá entre nós – a mulher pela igualdade apresenta Margarida Salomão – A Mulher na Política, Giovana Castro – feminismo negro, MC XUXU – feminismo trans. A mediação é de Julia Pessoa e o ingresso custa RS 10,00. Imperdível!

Dia 07 de abril, sexta-feira, acontece o CACHAÇA CULTURAL, no Teatro Celso Peçanha desta vez com show de Leo Marvel e outras atrações como exposições e performances artísticas. O evento começa às 21 horas. Não perca!

Vera Alves Pereira

Presidente

15