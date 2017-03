Como descobrir se usam meu wi-fi?

Alguém já teve a sensação de, mesmo com aquela senha super secreta, estar ‘dividindo’ o próprio wi-fi com o vizinho? Viagem? Loucura? Talvez não. Ocorre que, por um método ou outro, eventualmente pode acontecer de um usuário indesejado aproveitar-se de nossa conectividade. Se for o caso, sem problema. Há maneiras de descobrir, pelo roteador ou por meio de apps, e bloquear o intruso. Vejamos:

Pelo roteador:

Luzes: Embora não seja muito preciso, pode fornecer alguns indícios. As luzes apontam o tráfego pela rede e piscam conforme a quantidade de dados transmitidos. Desligue os aparelhos com conexão wireless da casa e veja se a luz de tráfego continua piscando. Se sim, pode ser que estejam usando sua internet.

Prompt de Comando: Cada tipo de roteador possui um endereço IP para acesso à central de configurações. Pressione o atalho “Win + R”, e na tela que aparecer, digite “cmd”. Na linha de comando, digite “ipconfig” e procure por “Gateway Padrão”. O IP nesta linha, em geral, leva às configurações do roteador. Com o IP nas mãos, transcreva-o na barra de endereços do navegador, insira usuário e senha e confira a lista de aparelhos conectados pelo MAC Adress ou IP procurando em Wireless Station Info, Device list, My Network ou Attached Device, a depender do fabricante.

Apps

Fing: Gratuito para Android e IOS, traz detalhes sobre a conexão utilizada e os dispositivos que a compartilham.

Wireless Network Watcher: Nos moldes do anterior, faz varredura rápida dos aparelhos conectados, além de possibilitar relatório.

Para bloquear clandestinos, basta acessar as configurações do roteador e informar o MAC a ser barrado. Como cada marca tem seus caminhos, o ideal é dar um Google para confirmar a melhor opção.

