Carne Fraca em país rico, porém, de classe política decadente

Similar aos casos de tiro no escuro, bala perdida, a operação da Polícia Federal que redundou na revelação das maracutaias na indústria da carne brasileira, tinha como objetivo desvendar o nicho de corrupção no setor, mas se deparou com complexa rede de manobras ilegais e prejudicais à saúde humana, tanto para consumidores brasileiros quanto estrangeiros que consomem esses produtos. No ímpeto próprio das novas gerações que não toleram irregularidades, em particular, quando representam risco à saúde, vida, bem-estar, dos seus semelhantes, convocou-se o aparato midiático, com efeitos bombásticos, mundo afora, mesmo cientes dos inevitáveis estragos consequentes.

Foi um Deus nos acuda! Como se a Divindade se ocupasse de aberrações tão maliciosas. Sim, no mínimo maliciosas, para não usar expressões mais contundentes. Defender que as denúncias comprometem projeções do PIB, causam danos irreparáveis à imagem externa do país, maculam a lisura dos exportadores de carnes e derivados, decretam prejuízos ao empresariado do setor, definitivamente, não esgotam a discussão do ocorrido, até porque, a carne podre e os derivados mascarados foram consumidos aqui, pelo consumidor brasileiro. Todos sabemos que a fiscalização e controle interno dos importadores nos países desenvolvidos segue diretrizes rigorosas, e os produtores brasileiros não arriscariam enviar algo suspeito, muito menos de certeza com irregularidades sanitárias.

Nossas autoridades políticas, em particular, a Presidência da República, deve desculpas à população, por haver designado leigo de má índole para exercer cargo técnico, expondo a população a riscos de ingerir alimentos putrefatos, contaminados, prejudiciais à saúde, à vida. Ao invés disso, culpam os membros da Polícia Federal pela suposta imaturidade ao lidar com escândalos, quando maior irresponsabilidade partiu do fatiamento de cargos públicos estratégicos, negociados com base exclusiva em interesses espúrios político-partidários, ao simples preço do apoio parlamentar, e ainda permanecem incólumes.

Não bastasse esse escândalo denominado “Carne Fraca”, ministro do Supremo e o Controlador Geral da República, trocam farpas em sessão pública, vexatória demonstração de confronto para medir forças. O primeiro, denunciando vazamento tendencioso da operação Lava Jato, o segundo, revidando com insinuação de que membros do MP procuram se distanciar dos banquetes palacianos, dos círculos de comensais que cortejam desavergonhadamente o poder político, que não se socorrem à aparente intangibilidade proporcionada pela posição que ocupam no Estado. Aproveitando-se da conflituosa atmosfera reinante nos altos escalões institucionais, lideranças políticas tramam mudanças na legislação que criminaliza esquemas fraudulentos dos financiamentos nas campanhas anteriores, tudo orquestrado pelas presidências da Câmara e do Senado, ambos indiciados na operação Lava Jato.

A sociedade está atenta para os rumos do que se discute, delibera e altera na legislação atual, em especial, manobras focadas na preservação da imunidade parlamentar para os maléficos representantes da oligarquia política nacional, que tudo fazem para se manter no poder. Que não se esqueçam que a parcela pensante da sociedade brasileira tem imensa capacidade de mobilização, já demonstrada em episódio recente. Estamos de olho!