Carnaval e seus blocos de rua

Fevereiro é o menor mês do ano, mas o maior e mais animado de todos por conta da Festa de Momo. É o mês do carnaval, que alegra e empolga todas as classes sociais. Cada qual dentro do seu padrão de vida. Desde os badalados salões aos mais simples blocos de rua. É a mais democrática das festas. Não precisa ser sambista profissional, não precisa ter o molejo das passistas, a destreza de um mestre- sala e o elegante bailado de uma porta-bandeira que desfilam nas esscolas de samba. Cada um se diverte como pode e sabe. Mesmo batendo na lata, podem mostrar o samba no pé ou cantar as marchinhas com letras trocadas alusivas aos políticos corruptos sediados em Brasília e em vários estados brasileiros. Muitos desses blocos são improvisados, não têm programação e nem concentração, vão passando e arrastando muita gente pelo caminho.

A cada ano a festa de momo cresce nas ruas das cidades do interior e, assim, atraem milhares e milhares de pessoas, por serem mais divertidas e mais tranquilas. Os blocos tradicionais, organizados, normalmente se concentram durante o dia e ao anoitecer, em frente aos “postos de combustíveis”, ou seja, em frente aos bares para tomar àquela cerveja geladinha, durante a concentração. A final ninguém é de ferro. Não importa a marca. Se não tem tu, vai tu mesmo. Sempre pinta aquele folião solitário, que, de cara limpa ou com o rosto escondido atrás da máscara, que desperta a atenção e curiosidade de muita gente.

. Vemos figuras de todos os tipos e classes sociais. Tudo junto e misturado, se afinam no mesmo diapasão da alegria. É uma festa que tem uma característica diferente. O executivo que anda o ano inteiro de paletó e gravata reforça a tese de que no carnaval os valores se alteram. Muitos deles extravasam se caracterizando de mulher, vestindo baby-doll, calcinha e sutiã, batom, sobrancelhas postiças, brincos e cordões. Tudo é válido para empolgar os blocos populares. Passado o carnaval, lá vai ele todo ereto, com o seu paletó e gravata para pegar no batente, ciente de que deu a sua contribuição para alegrar de muita gente.

O carnaval tem dessas coisas. Vemos personalidades do meio político, jurídico e de outras áreas que não estão nem aí. Com as máscaras no rosto, soltam a franga na folia. Em cidades de grande e médio porte existem blocos exclusivos para essa classe de foliões e, são os que mais atraem maior número de público, sedento de curiosidade para saber quem é quem, por trás das mascaras.

O conhecido e engraçadíssimo ‘bloco das Piranhas” que existe em quase todas as cidades brincam o carnaval de cara limpa, integrados por pessoas conhecidas na cidade. Se destacam pela irreverência e alegria contagiante. Se vestem com trajes feminino simplesmente para justificar o nome do bloco. Nada tem a ver com tendência ou desejo de um dia se portarem como mulher. Carnaval popular se não for engraçado (me perdoe a redundância) não tem graça. Precisamos cada vez mais trazer para as ruas as irreverências carnavalescas desses blocos. Em nossa região. Além dos animados blocos de rua, existem blocos e escolas de samba que fazem parte do calendário oficial do carnaval. Com destaque para o município de Três Rios com suas bem organizadas escolas de samba. Uma tradição de logos anos e que enriquece o carnaval de nossa vasta região. Já tive a honra de ter participado algumas vezes como jurado nos desfiles das escolas e blocos do carnaval trirriense, desde quando era realizado na Avenida Condessa do Rio Novo. e, mais tarde na Avenida Beira Rio (Avenida Prefeito Alberto Lavinas).

Historicamente, Paraíba do Sul foi a cidade pioneira em lançar seus blocos e escolas de samba, época em que a nossa co-irmã Três Rios era distrito, vindo mais tarde se emancipar, se desligando apenas no aspecto econômico e territorial, pois até hoje as duas cidades mantêm os mesmos laços de boa e estreita amizade entre seus povos e autoridades.

Que Três Rios, Paraíba do Sul e outras cidades da região continuem inovando e incentivando as escolas de samba, sem esquecer de dar igual atenção aos animados blocos de rua. Que cada bairro, cada rua se organizem na criação desses blocos que representam a alegria de um carnaval despretensioso, sem disputa de prêmios e sem fronteiras.

Vou ficando por aqui.