Carnaval, alegria do povo

A APAE- Três Rios, sob a nova e competente presidente, a Sra. Vera Porto – que dando continuidade ao ímpar, responsável e consequente empreendorismo de seu predecessor Élder Azara -, abriu o carnaval desse ano, na última sexta-feira, dia 17. Todos os que ali acorreram para compartilhar da festa beneficente dos nossos amigos especiais saíram convencidos de que o carnaval é a expressão cultural da verdadeira alegria pessoal e coletiva. Todos os que se irmanavam, segundo testemunhos, para cooperar na sustentação de tão benemérita instituição filantrópica de nossa cidade, saíram encharcados de uma alegria que o nosso quotidiano não tem sido capaz de proporcionar. Vejo realizadas as palavras de São Hélder Câmara, como verdadeira profecia de um povo que reinventa a vida para viver com alegria.

“Carnaval é a alegria popular. Direi mesmo, uma das raras alegrias que ainda sobram para a minha gente querida.

Peca-se muito no Carnaval?

Não sei o que pesa mais diante de Deus: se excessos, aqui e ali, cometidos por foliões, ou farisaísmo e falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o Carnaval.

Estive recordando sambas e frevos, do disco do Baile da Saudade: “Ô jardineira porque estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu?… Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu”.

– Brinque, meu povo! Povo querido! Minha gente queridíssima. É verdade que quarta-feira a luta recomeça. Mas, ao menos, se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida!” (Dom Hélder Câmara, 01 de fevereiro de 1975, durante sua crônica radiofônica “um olhar sobre a cidade” da Rádio Olinda AM).

O carnaval desse ano se dá num contexto histórico marcado pelos grandes escândalos da corrupção político-econômica e o consequente crescimento das demissões em massa, do desemprego e da misériados “sem vez e sem voz”. Trata-se o carnaval de uma energia vital que brota, uma vez mais, das vidas feridas e excluídas; mas vidas que resistem em viver com dignidade e igualdade na casa comum que Deus-Pai providenciou no início da criação para todos os seus filhos e filhas. Os testemunhos do início do carnavalpelos irmãos e irmãs que precisam de cuidados especiais permanentes e, que por isso mesmo poderiam estar chocando a tristeza, nos conclamam a deixar a alegria ser simplesmente alegria e esta alegria gritar por vida bonita, alegre e fraterna para todos.

Há três dias do início oficial do carnaval, deixemo-nos contagiar por essa alegria. E façamos de nossa ida às avenidas e ruas ao encontro da alegria o prenúnciode muitas outras idas às avenidas e ruas, às casas, às pessoas para despertar a esperança, acordar a alegria, reinventar a vida com sentido, gestar a paz nos corações e tecer a justiça na sociedade. Afinal nesse tempo de “pecs” que querem barrar o curso da vida para milhares de brasileiros o único caminho é fazer o “Carnaval da cidadania”, o casamento da alegria com a responsabilidade pessoal e coletiva para a construção de uma sociedade solidária e amiga da vida. Convoco assim a todos os cristãos para que saiam às avenidas e ruas e testemunhem a alegria do seguimento de Jesus por uma moralidade ampla que passa pela admiração sensual e respeitosa à beleza do corpo que desfila na passarela e que desagua no compromisso afetivo-efetivo com a cultura da paz! E os poucos que optarem pelos Retiros de Carnaval que peçam a alegria da força para contribuir decididamente no resgate do Brasil para todos os brasileiros!

Medoro, irmão menor-padre pecador