Na era tecnológica, sobretudo em grandes centros urbanos, é comum substituir-se o contato tête a tête pelo digital. Nós, claro, adaptados ao contexto evolutivo, cremos tudo natural, sem mesmo perceber. Em face de determinadas situações, entretanto, o mundo real bate à porta. E então, sentimos necessidade de calor humano – aquele não proporcionado por tablets e telas frias de computadores. É o que ocorre, sem dúvida, quando em contato com certas profissões. As relativas à saúde são algumas delas.

À parte a importância dos exames e aparelhos que efetivamente salvam vidas, o amor ao ofício e o respeito ao próximo são sempre relevantes na recuperação de um paciente. Porque quando o prognóstico é grave, ainda que sejamos fortes, a esperança balança. E, aliado ao aparato tecnológico, o cuidado da equipe responsável – desde o recepcionista ao corpo médico – pode aos poucos restaurar a confiança em melhores resultados. Seja numa palavra de incentivo, um sorriso, uma brincadeira e até – por que não? – uma dancinha para devolver o brilho aos olhos e a força para lutar.

Neste quesito, em geral, cidades do interior levam vantagem sobre capitais e regiões metropolitanas. Ponto para nós. Porque, além da aparelhagem, existe o carinho com que são recebidos em seus polos hospitalares, diariamente, centenas de pacientes.

Querem respaldo? Vejamos: vinda da região metropolitana do Rio de Janeiro, para comemorar o natal e aniversário em família, uma senhora de 69 anos teve complicações devido a um problema pulmonar. Não fosse a presteza da Unidade de Pronto Atendimento na intervenção e diagnóstico, possivelmente ela não estaria entre nós. Após quase dois meses no Centro de Tratamento Intensivo do hospital, eis que, há poucos dias, é liberada para o quarto. Tal conquista, claro, não poderia deixar de ser sinalizada como mérito de um conjunto hábil e harmonioso, no cumprimento de seu dever.

Neste sábado, portanto, nossa homenagem àqueles que continuamente zelam por nossa saúde. Um agradecimento especial às equipes da Unidade de Pronto Atendimento e do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição pelo excelente acolhimento à ‘vozinha’ Maria Helena da Silva, nossa querida Lena.

#BOMFIMDESEMANA