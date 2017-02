Cabe a você escolher

Quantas escolhas temos que fazer em nossas vidas e muitas vezes não estamos preparados? Todos os dias somos levados a fazer escolhas, a decidir por caminhos que muitas vezes não temos como voltar. Fico pensando o quanto a sociedade nos cobra e até obriga a fazer determinadas escolhas. Certa vez, assisti a entrevista de um grande artista da MPB e ele dizia que queria ser cantor, mas que seu pai não aprovava e dizia que ele tinha que buscar uma profissão que desse renda, satisfação financeira e o pai disse que ele teria que ser advogado. Então o filho obedientemente cursou direito. Sendo, que após a cerimônia de formatura ele fez questão de entregar o diploma ao pai e dizer: pronto pai, fiz sua vontade e me formei em direito agora eu vou seguir a minha profissão porque tudo o que eu quero é ser feliz! Hoje ele é um artista conhecido até mundialmente o nome dele é Alceu Valença. Sabemos o quanto o dinheiro é importante para nossa subsistência, mas ele não pode ser o único motivo para escolhermos ou influenciarmos alguém em suas escolhas. Pois, quem pensa apenas na satisfação financeira não pensará no próximo. Quantos profissionais nós conhecemos que nem olham para a cara dos seus clientes quando os atende. E o pior, quantas pessoas são infelizes a vida inteira porque abriram mão de sua vida por serem influenciados por outras pessoas ou por apenas pensarem na satisfação financeira. Meu querido leitor, você é feliz com as escolhas que fez você busca realizar os seus sonhos por mais simples que sejam? Saibam que enquanto Deus nos concede vida e forças, sempre será tempo de buscarmos realizar os nossos sonhos cabe apenas a você escolher ser feliz!