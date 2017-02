Avanços e recuos

A incerteza política cresce, à medida que Michel Temer desliza nas suas indecisões, ou seja, recua mais do que avança. Não é à toa que as agências internacionais de risco seguem cautelosas, como mostrou a S&P ao manter a nota do Brasil em perspectiva “negativa”. Visto de fora, o país parece cada vez mais confuso. Embora evitando pessimismo e falando em entrelinhas, aponta que ainda há incertezas demais no horizonte da economia brasileira.

Pelo que posso analisar, o que preocupa agências especializadas em avaliar riscos é a possibilidade real de Temer e seu governo serem engolidos pela Lava Jato, ou por uma possível convulsão social, muito antes que as reformas e a retomada se consolidem. Sendo mais claro, o risco em perspectivas é a crise política se agravar, e, assim, abortar o processo ainda incipiente de recuperação.

Como já tenho dito aqui, em sã consciência, ninguém torce contra a retomada de crescimento com trabalho e renda no país. Seria um grande absurdo, Por outro lado não se pode calar diante de tanto jogo de interesse que tem desequilibrado as próprias ações que emanam do Planalto antes mesmo de serem levadas à discussão nos plenários da Câmara e do Senado.

Vejam vocês, caros leitores, que mesmo já estando decidido a indicar Alexandre de Moraes para a vaga de Teori no STF, Michel Temer andou sondando o Senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) para o Ministério da Justiça. Uma espécie de rearranjo no alto escalão para acomodar mais um tucano. O senador prontamente se esquivou, alegando que prefere ficar no Senado e cumprir os seus “oito anos de mandato” Com a recusa de Anastasia, a Pasta em aberto (até o momento que escrevia esta coluna), é quase certa abrir caminho para que o PMDB indique, sob articulação de Renan Calheiros.

Há uma forte resistência à indicação de Moraes ao STF, o que de certa forma, deixa jururu muitos caciques peemedebistas, pois ganhariam um aliado na corte para enfrentar processos oriundos da Lava Jata. Por sua vez, o tucanato paulista, igualmente se alegra com a ideia já que o ministro tem fortes relações, principalmente com Geraldo Alckmin. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania(CCJ) do senado marcou para a próxima terça-feira(21) a sabatina do ministro licenciado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes.. A oposição já anunciou que vai aproveitar o intervalo de cinco dias para investigar algumas questões acerca da vida de Moraes.

Vamos ver o que vai acontecer.