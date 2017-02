Ano Mariano e o Rota 300

Na semana passada conversávamos sobre a base da autêntica piedade ou devoção Mariana, motivados pelas celebrações do Ano Jubilar, na comemoração dos 300 anos do encontro da imagem, aparecida há 300 anos no Rio Paraiba do Sul que banha nossa cidade. Nossa Senhora Aparecida, foi quem soube ouvir, guardar e vivenciar a Palavra de Deus. De sua mística de discípula de Jesus brotou todos os seus compromissos com os pequenos empobrecidos e com a manifestação da salvação que vem de Deus.

Daí, uma segunda vertente fundamental é a missionariedade que também distinguiu a vida de Maria Santíssima: uma mulher sempre em saída!. Assim que se deixa engravidar pelo Espírito Santo saí correndo às montanhas de Judá e faz o primeiro anuncio da vida do Salvador (Lc 1,39-56). Na apresentação de Jesus no templo o leva como realização das promessas de Deus (Lc2, 22-40). A perseguição de Herodes foi motivo para levar o Filho de Deus às terras do Egito (Mt 2,13-18). Introduz o seu filho na vida missionária quando vai ao templo (Lc 2,41-50). No milagre das Bodas de Caná recomenda: “Fazei tudo o que Ele vos disser (Jo2, 1-12). E assim em diante.

A Igreja do Brasil convoca por isso a todos os fiéis a saírem em missão. E cria especificamente uma missão jovem: o projeto “300 anos de bênçãos: com a Mãe Aparecida, Juventude em Missão!”. Iluminada pela “opção preferencial pelos jovens” lançada pela Conferência de Puebla (1979), a evangelização da juventude encontra uma importante referência no documento “Evangelização da Juventude: desafios e perspectivas pastorais” (Doc. 85 da CNBB). A peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude – a Cruz e o Ícone de Nossa Senhora – e a própria Jornada foram um momento privilegiado do protagonismo juvenil em nosso país.

O ponto alto dessa Missão Jovem está sendo uma peregrinação nacional em que os jovens estão conduzindo a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida em todas as Dioceses do Brasil. Esta importante iniciativa tem, também, um importante fundamento na piedade popular e na devoção a Nossa Senhora. Essas missões chegarão à nossa Diocese de Valença em julho, quando acolheremos, por dez dias, em nossas três cidades cortadas pelo Rio Paraíba do Sul (Três Rios, Paraiba do Sul e Sapucaia), cerca de 500 jovens missionários de todo o Brasil para uma intensa Semana Missionária.

Esta missão vem fortalecer a fé de nossos jovens vivida na comunidade eclesial. Visam ajudar os jovens a serem cada vez mais apaixonados por Jesus Cristo, por seu Evangelho e por sua Igreja. E que cresça no coração dos adultos uma paixão pela juventude. A CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – “quer oferecer experiências/ações significativas aos jovens e animá-los para o engajamento em suas comunidades”. E mais. “Contribuir com o aumento da sensibilidade dos jovens diante das realidades desumanas da sociedade, suscitando, assim, líderes proféticos e criativos nos vários contextos socioculturais”.

Em nossa cidade a Igreja Católica possui várias iniciativas para a evangelização da Juventude. Destacamos os Grupos de Jovens da Pastoral da Juventude, o Movimento Shalon, o JUFAC, o Movimento Segue-me, o EAC – Encontro de Adolescentes com Cristo, o Grupo Eterna Aliança, a Pastoral da Crisma e a Pastoral Catecumenal para a iniciação das novas gerações na experiência do encontro com o Cristo vivo na Comunidade de seus discípulos e discípulas. As Pastorais da Educação e do Ensino Religioso Escolar. Eenfim, a Pastoral Vocacional. E já estamos dando os primeiros passos para esse serviço inédito e consequente para as juventudes trirrienses. Contamos com o apoio e o incentivo das famílias.