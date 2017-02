Abram alas!

Há uns dois anos eu escrevi sobre a história do carnaval. Contudo, passei a infância em quadra de escola de samba e recorro ao tema refletindo o cenário apresentado pela banda, que não tocou nenhuma marcha nupcial, nem fúnebre, mas a de um carnaval infinitamente brasileiro, apesar dos pesares. Diante das nebulosas mudanças políticas e sociais, o carnaval continua sendo a brincadeira intocável dos mortais, desde que surgiu com as festas do povo hebreu, na antiga civilização Egípcia, nos bacanais gregos e na imperiosa e velha Roma. Foi oficializado pelo cristianismo medieval inserido no calendário antes da quaresma, por ser a festa do jejum da carne. Lá se foi o paganismo dos primórdios da folia. Mas enganaram-se os bispos do comando medievo quando pensaram que a temática seria comportada. Na Inglaterra vitoriana e na Paris da Belle Époque, que influenciou a cultura que estava nascendo no Rio de janeiro, o carnaval ganhou glamour oficial até os dias de hoje. Os desfiles de ruas, os bailes de máscaras e os reis Momos vieram do outro lado do atlântico e ganharam o requinte da arte brasileira. Haja o que houver na política, na economia e na turbulência urbana, a banda passa varrendo a tristeza e a bravura do cotidiano. Vale inventar histórias colorindo enredos, vale compor novas marchinhas satirizando os mascarados do senado, vale mesmo inventar novos romances, coreografias, levar a família para flertar com as letras do samba ou se permitir apenas ao ócio e descanso recluso, mas é carnaval! A cidade de Vitória capital do Espírito Santo, que há duas semanas, quando a batida era ensaiada no barracão do crime, não imaginava que o sambódromo estaria infestado de sorrisos na noite do último sábado. No Rio de Janeiro a marchinha Cidade Maravilhosa literalmente volta a batizar os foliões que dão vida à velha guarda do samba carioca, ao glamour das escolas e aos blocos da beira mar. Em São Paulo o ar sóbrio da garoa lacrimejante desaparece e o verão aquece as comunidades que colocam novas 70 bandas para passar cantando coisas de amor. As insatisfações e tristezas parecem entrar em recesso até a quarta-feira de cinzas quando a felicidade parece ter fim quando a festa acaba e tudo volta ao normal. Uma normalidade cotidiana na maioria das vezes chatérrima. O carnaval é um teatro democrático a céu aberto cujo quesito principal é unir criatividade e alegria numa disposição efervescente dentro barracões das fantasias e adereços. Os bonecos gigantes de Olinda ilustram a tradição das sátiras ao governo, ao som do frevo conhecido mundialmente pelo ritmo acelerado dos pés, ainda que o país esteja em passos lentos em prol da felicidade do povo. Alegre ou triste, o carnaval nasceu da vontade de transformar a vida em festa. Pagã ou devota, o samba não pode morrer, pois arrebata olhares dos foliões que abrem alas para a euforia.