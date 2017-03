A (contra) Reforma da Previdência de Temer-PMDB e o impacto para as mulheres

A contra Reforma da Previdência do Governo TEMER-PMDB, se aprovada nos termos propostos, terá imenso impacto negativo para as mulheres. A noção de mínimo de dignidade na velhice é abandonada por uma lógica de sobrevivência nos limites básicos. A economista Joana Mostafa, do IPEA, elucida alguns aspectos determinantes numa entrevista publicada na revista Carta Capital (https:// www.cartacapital.com.br/economia/e-uma-reforma-da-previdencia-muito-perversa-com-as-mulheres). Vamos aos pontos mais importantes.

O impacto mais perverso para as mulheres está no estabelecimento da idade mínima de 65 anos e tempo mínimo de contribuição para 25 anos. Além disso, a elevação de 65 para 70 anos para requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Como afirma Joana Mostafa,

O mais grave, para nós [MULHERES], é a mudança no tempo mínimo de contribuição para acessar a aposentadoria, de 15 para 25 anos. No mercado de trabalho brasileiro existem várias desigualdades. A rotatividade, a intermitência do trabalho, a informalidade, tudo isso vai fazer com que a grande maioria dos trabalhadores não consiga alcançar 25 anos de contribuição (…). No caso das mulheres, a divisão sexual do trabalho, em que elas assumem grande parte dos afazeres domésticos, faz com que elas tenham mais dificuldade de acessar o mercado formal e, portanto, mais dificuldade de acumular os anos de contribuição. Hoje, 15 anos de contribuição já exclui muita gente. Para as domésticas, por exemplo, é muito difícil. Aumentar para 25 anos vai excluir ainda mais (…). Nós somamos as horas de trabalho remunerado com as horas despendidas em afazeres domésticos, que é tudo levantado pela Pnad [Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios], e concluímos que as mulheres trabalham, em média, oito horas por semana a mais que os homens. No final da vida laboral, quando elas se aposentam após 22 anos de contribuição, em média, elas terão trabalhado 5,4 anos a mais que os homens. (…) A vida laboral das mulheres está muito ligada ao domicílio, e elas não conseguem ter acesso à aposentadoria, a não ser via pensão. E essa reforma propõe desvincular a pensão do salário mínimo. Estamos criticando muito esse ponto da proposta, porque é um ataque em cheio às mulheres, por conta da divisão sexual do trabalho.

A exigência de 25 anos de contribuição para requerer a aposentadoria aos 65 anos pode levar a situação em que muitas brasileiras tenham essa idade, mas não tenha completado o tempo mínimo de contribuição. O acúmulo e a desigualdade de tarefas de cuidados no âmbito dos lares trazem terríveis prejuízos às mulheres. Aí levará uma imensa parcela de brasileiras que chegarem aos 70 anos a requerem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Contudo, isso estará desvinculado do salário mínimo. Ou seja, os aumentos ao salário mínimo não incidirão no BPC. Isso fará com que em breve o BPC seja menor que o salário mínimo, incidindo em maior pobreza.

A rede de assistência às famílias ainda é muito tímida. O atendimento em creches de 0 a 3 anos ainda é insuficiente no maioria do país. Há pouquíssimas escolas públicas de educação integral que permitam as famílias pegarem as crianças às 18:30, porque não adianta encerrar às 17 hs se as pessoas só saem de seus empregos às 18hs.

A junção do nefasto projeto da terceirização com a ampliação da contribuição para aposentadoria poderá implicar na quase impossibilidade futura dos brasileiros e brasileiras- essas mais ainda- obterem esse direito. É urgente a união no enfrentamento de todos os brasileiros a esse nefasto projeto. A consolidação do golpe terá como resultado um estado de coisas de maior exploração sobre trabalhadores e trabalhadoras! É necessário reagirmos, ocuparmos as ruas, protestarmos! Nenhum direito a menos!