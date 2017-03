A Carne Fraca e a Corrupção

Considerada pela polícia federal como a sua maior operação, a Carne Fraca, roubou a cena (pelo menos por enquanto) das manobras políticas no diz respeito a mudanças do sistema previdenciário que até então dominava a imprensa de um modo geral e os movimentos de rua com protestos em todo o pais. Mas, por outro lado, jogou mais luzes no quesito corrupção, provando que ela vem se tornando mais abrangente, contaminando os mais variados setores públicos e privados da nação brasileira.

A Corrupção se tornou uma doença endêmica no país. A cada dia que passa ela se alastra para várias regiões. Não se pode acreditar que um dia haverá uma “vacina” capaz de erradicar essa terrível doença que tanto mal causa ao povo brasileiro, cujas roubalheiras aos cofres públicos parece não ter fim. A ação conjunta da Justiça e Policia Federal tem sido digna de respeito e de aplausos. Mas até quando a Operação Lava Jato vai sobreviver?

A operação carne fraca culminou com mandados de prisão contra 37 pessoas, já trouxe à tona envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa)), em um esquema pra lá de criminoso, tendo em vista a constatação de liberação de licenças, fiscalização irregular de frigoríficos, além de adulteração de carnes vencidas. Constatou-se, ainda, terem sido usados produtos químicos para maquiar carne vencida, e água injetada nos produtos para aumentar o peso. As carnes com tais irregularidades não eram vendidas somente no Brasil, mas também no exterior. Fala-se ainda em casos de papelão em lotes de frango e carne de cabeça de porco em linguiça.

São mais de 20 empresas investigadas na operação, ou seja, das conhecidas gigantes JBS e BRF que controlam marcas como Seara, Perdigão e Friboi – a frigoríficos menores como Master Carne, Souza Ramos e Peccin. A exemplo dos políticos citados como propineiros na Operação Lava Jato as empresas citadas afirmam que estão colaborando com as investigações e negam adulteração nos produtos. Há suspeitas de que os partidos PP e PMDB eram beneficiados com propina.

Amigos leitores, nenhuma pessoa de bem deseja que ela interrompa seu brilhante trabalho. Mas eu não tenho a menor dúvida que em pouco tempo poderá haver uma certa acomodação, diminuindo o ritmo até agora mantido. Será uma pena.