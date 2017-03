A Atenção, Estímulo Poderoso

Por Carlos Bernardo González Pecotche

São causas da desatenção a ociosidade mental, o há­bito de perder-se em abstrações estéreis e a falta de ideia clara a respeito da responsabilidade que se impõe na con­dução da vida.

Revela falta de atividade mental consciente. O homem que não pensa vive geralmente distraído, coope­rando com isso para seu empobrecimento moral e espiritual.

Esta é uma propensão particularmente negativa, por­quanto intercepta o normal desenvolvimento das atividades ou atuações diárias, sendo evidente que quem não procura destruí-la a tempo termina por sentir seus efeitos de forma acentuada, sendo continuadamente perseguido por percalços, contra­tempos ou outras situações ingratas.

A desatenção pode tirar defesas do homem, já que subtrai da observação múltiplos detalhes, im­portantíssimos quando se trata de tomar uma resolução, for­mar um juízo, extrair uma conclusão, decidir uma conduta, etc. Além disso, o ser que não está atento a tudo quanto ocorre em torno dele ou no mundo, costuma acolher com temerária ingenuidade qualquer versão que escute, sem prevenir-se contra seus riscos.

Nada construtivo poderá fazer em sua vida quem passa a maior parte do tempo sem consciência da realidade que interpenetra seu ser e move os fios de sua existência indi­vidual.

A atenção é sinal de consciência.

A atenção a tudo o que se faz, a todo acontecimento da vida, não somente é fator de atividade, mas também estímulo po­deroso para o desenvolvimento amplo das aptidões. Se a isso se soma a atenção requerida pelo processo de evolução cons­ciente, que cada ser humano deve realizar para conhecer a si mesmo e a realidade cósmica que o rodeia, assegurar-se-á o concurso permanente da consciência, que é, definitiva­mente, a que deve reger o mecanismo da atenção.

do Livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, pág.192