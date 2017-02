Deputado Celso Jacob participa de reunião da Comissão Especial da Reforma Tributária

O deputado federal Celso Jacob participou, na manhã desta quarta-feira (22), da reunião da Comissão Especial da Reforma Tributária. No encontro foi apresentado o parecer preliminar do relator, o deputado Luiz Carlos Hauly, sobre a Reforma Tributária.

Durante a reunião, o relator apresentou propostas para utilizar a tributação como instrumento de desenvolvimento econômico sustentado e inclusão social com distribuição de rendas através da mudança na legislação tributária. “Nosso atual sistema tributário está defasado e precisamos reformá-lo com urgência para o desenvolvimento econômico do nosso país”, destacou o deputado Celso Jacob. Assessoria DFCJ