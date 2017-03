Deputado Celso Jacob participa de posse de reitores no Ministério da Educação

O deputado federal Celso Jacob participou, nesta quarta-feira (22), de uma cerimônia no Ministério da Educação com a presença do ministro Mendonça Filho. A solenidade marcou a posse do Reitor da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ), Ricardo Luiz Louro Berbara, e da Reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Lúcia Campos Pellanda.

“Fico muito feliz em participar de momentos tão importantes para o ensino superior brasileiro, em especial da UFRRJ. Encaminhei mais de R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares à universidade. Com os recursos, conseguimos muitas melhorias no campus Três Rios, como a construção do auditório e do refeitório, a instalação de um circuito fechado de monitoramento, a reforma completa da fachada, a criação de áreas de convivência, a aquisição de equipamentos e diversas outras conquistas que melhoraram a estrutura da UFRRJ”, destacou o deputado Celso Jacob.

Participaram também da cerimônia os deputados Wilson Bezerra e Zé Augusto Nalin, e os vereadores trirrienses Juarez da Saúde e Jonas Dico.

