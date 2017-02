Deputado Celso Jacob e profissionais de Educação da região discutem o Novo Ensino Médio

O deputado federal Celso Jacob reuniu, na quinta-feira (23), os profissionais de Educação da região para uma discussão do Novo Ensino Médio. O encontro contou com a participação de secretários municipais de Educação, diretores, professores e coordenadores pedagógicos. Na ocasião, o deputado também se colocou à disposição das prefeituras para uma aproximação com a Câmara dos Deputados.

Membro titular da Comissão de Educação da Câmara, o deputado Celso Jacob destacou os principais pontos do Novo Ensino Médio e ouviu sugestões e opiniões dos profissionais de Educação para a elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que será homologada este ano. Com a reforma do Ensino Médio, o currículo será norteado pela BNCC obrigatória e comum a todas as escolas.

De acordo com o deputado Celso Jacob, o Novo Ensino Médio é resultado de uma discussão que durou duas décadas. “A reforma não foi decidida de um dia para o outro. Foram 20 anos discutindo um novo modelo para o ensino médio, que atualmente não está integrado à realidade do mercado de trabalho e não desperta o interesse do aluno pela escola. Meu objetivo ao propor uma reunião com os profissionais da região é compartilhar ideias e opiniões para a construção de uma educação de qualidade, visando o futuro de nossas crianças e adolescentes. A educação transforma e quando não damos oportunidades ao jovem, ele busca outros caminhos”, disse Celso Jacob.

Para a secretária de Educação de Três Rios, Hélida Siqueira, o melhor caminho para a transformação é o dialogo. “O deputado Celso Jacob é um canal constante da nossa região com Brasília, estando sempre em contato com as prefeituras, ouvindo representantes de cada segmento. Nesta reunião, os representantes da rede pública e privada de ensino foram ouvidos, puderam apresentar seu ponto de vista e o deputado levará nossas sugestões para o Congresso.” A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Sapucaia, Rosimeri Coutinho, também destacou a importância do deputado Celso Jacob “abrir caminhos para o conhecimento e a interação entre os profissionais de Educação da região”.

Em todo o Brasil, apenas três cidades, incluindo Três Rios, realizaram audiências públicas para discutir a Reforma do Ensino Médio. Em novembro do ano passado, o deputado federal Celso Jacob realizou uma audiência pública, ouvindo as sugestões de alunos, professores e comunidade em geral. A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Três Rios, Roseli Domingos, destacou que as políticas públicas nascem do interesse e das necessidades do povo, por isso, é importante o debate de ideias. “As políticas nascem das discussões e fico feliz em ver que nossas sugestões durante a audiência pública foram ouvidas e os deputados fizeram alterações no texto original da Reforma do Ensino Médio”.

Assessoria DFCJ