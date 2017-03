Celso Jacob é membro de comissões permanentes da Câmara

Aconteceu nesta quinta-feira (23) a instalação das 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados com a renovação da composição parlamentar dos colegiados temáticos. O deputado federal Celso Jacob é membro de quatro comissões permanentes.

Com a instalação das comissões permanentes, o deputado Celso Jacob ficou como membro titular da Comissão de Educação, Comissão de Cultura e Comissão de Legislação Participativa, e membro suplente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Nas comissões, os deputados discutem e votam projetos de lei que são apresentados à Câmara. Com relação a determinadas proposições ou projetos, essas comissões se manifestam emitindo opinião técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, antes de o assunto ser levado ao Plenário; com relação a outras proposições elas decidem, aprovando-as ou rejeitando-as, sem a necessidade de passarem elas pelo plenário da Casa. Na ação fiscalizadora, as comissões atuam como mecanismos de controle dos programas e projetos executados ou em execução, a cargo do Poder Executivo.

Assessoria DFCJ