Final de semana com desfile das escolas de samba em Juiz de Fora

O carnaval de Juiz de Fora (MG) promete ser animado esse ano. A Fundação Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) divulgou toda a programação de eventos da cidade mineira que terá o desfile das escolas de samba dos grupos A e B neste sábado (18) e domingo (19) no Parque de Exposições, no bairro Jóquei Clube. O espaço terá 200 metros em linha reta para o desfile, além de local para shows e praça de alimentação, com toda a estrutura de arquibancadas para o público, com capacidade para 5 mil pessoas. A Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf) organiza o evento que tem a estrutura da Prefeitura de Juiz de Fora e a venda de ingressos para acesso ao local terá o valor de R$ 10 por noite.

O desfile das escolas de samba será aberto no sábado, a partir das 21h, por duas agremiações do Grupo B – Vale do Paraibuna e Unidos das Vilas do Retiro, vindo depois duas do Grupo A – Mocidade Alegre e Feliz Lembrança.

No domingo, às 20h, as apresentações prosseguem, também com três escolas do Grupo B – União das Cores, Partido Alto e Rivais da Primavera, sendo encerrado com mais duas do Grupo A – Turunas do Riachuelo e Real Grandeza.

Algumas escolas resolveram não desfilar, como é o caso da Juventude Imperial, Partido Alto, Mocidade Independente do Progresso, Unidos do Ladeira e Acadêmicos do Manoel Honório. As desistências foram motivadas pelo valor do repasse da verba e até mesmo pela mudança do local dos desfiles. No caso da Unidos do Ladeira, por exemplo, o presidente da agremiação, Marcos Valério Mendes, contou que depois de anos recebendo cerca de R$ 63 mil de incentivo, a Funalfa reduziu em 35% o valor. “Como você vai colocar 700 pessoas na avenida com R$ 41 mil? Não tem como. Precisamos de adereços, fantasias. Eles (Funalfa) foram irredutíveis, e isso mesmo depois de seis anos sem termos sequer um realinhamento de valores”, justificou.

Além do desfile das escolas de samba, o carnaval de Juiz de Fora terá uma extensa programação que inclui blocos e shows de 17 a 25 de fevereiro.

Mais informações no site https://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/programacao.php

Com informações do G1