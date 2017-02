Parceria garante desconto de 35% em curso de graduação

O prefeito de Chiador (MG), Maurício Barbosa, fechou uma importante parceria para os munícipes com a Universidade Estácio de Sá de Juiz de Fora, garantindo um desconto de 35% nos cursos de graduação.

“Uma grande conquista este desconto a todos os moradores de Chiador. Além disso, oferecemos o transporte coletivo ao universitário”, afirmou o prefeito Maurício.

O convênio foi assinado no gabinete do prefeito, e contou com a presença dos coordenadores de Marketing da Estácio de Sá, vereador Russo e da secretária de Educação, Maria da Glória de Mattos.

O vestibular será realizado hoje (11), a partir das 14h, na a Escola Municipal Santa Teresa, Centro de Chiador.