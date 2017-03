Ministro Ricardo Barros garante recursos de saúde para o município  

O prefeito de Rio das Flores, Vicente Guedes, realizou na última terça-feira (28), uma reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo informações passadas pela equipe do Governo Municipal, serão destinados mais de R$ 4.000.000,00 para investir em saúde de Rio das Flores até o final deste ano, pagando todas as emendas parlamentares disponibilizadas para o município.

“Serão recursos para compra de medicamentos, reforma e ampliação de Posto de Saúde, equipamentos de última geração e insumos”, disse o prefeito de Rio das Flores.

Tendo a saúde como prioridade, Vicente Guedes termina de implantar até o fim do mês de abril, o prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde de Rio das Flores.