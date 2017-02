À meia-noite de sábado ( 18) para domingo (19) os relógios devem ser atrasados em uma hora. Chegou ao fim o horário de verão e com isso o governo espera ter economizado R$ 147 milhões com as usinas termoelétricas que deixaram de funcionar.

Mas o horário de verão divide opiniões entre a população. O horário de verão atingiu durante os últimos quatro meses todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.