Rio Claro recebe a visita do deputado Celso Jacob

O deputado federal Celso Jacob foi recebido na prefeitura de Rio Claro pelo prefeito José Osmar, secretários de governo e outras autoridades do município na tarde de sexta-feira (17). O deputado esteve na cidade para conhecer o núcleo do projeto Brincando com Esporte, que atendeu a 100 crianças e jovens no Ginásio Poliesportivo Batatão. Com o apoio de Celso Jacob, o projeto, do Ministério do Esporte, foi implantado em 10 cidades da região.

Crianças e jovens de 06 e 17 anos participaram durante quatro semanas das atividades esportivas, artísticas, culturais e turísticas do Brincando com Esporte em Rio Claro. O projeto terminou com a visita a um hotel fazenda, onde os alunos tiveram um dia de lazer. A coordenadora do projeto no município, Sabrina Oliveira, contou que o Brincando com Esporte foi um sucesso entre os participantes. “As crianças adoraram as atividades. A preferida dos meninos foi o futsal e das meninas a dança e a recreação com massa de modelar e desenho”.

Um dos destaques do Brincando com Esporte em Rio Claro foi a criação de um animado bloco de carnaval. Os alunos utilizaram materiais recicláveis para a confecção de instrumentos de som e chegaram a produzir um carro alegórico. Josiele da Silva, mãe da Júlia, de 08 anos, e do João Vitor, de 09 anos – ambos participantes do projeto -, elogiou a iniciativa. “As crianças ficam muito ociosas em casa, mexendo no celular, assistindo televisão. Com o projeto, elas praticam atividades esportivas e artísticas, interagem com outras crianças, aprendem a ter disciplina. Sem falar no passeio ao hotel fazenda, quando eles tiveram a oportunidade de conhecer um novo lugar. Com o Brincando com Esporte, vi a felicidade no rosto de cada um dos alunos e a satisfação das famílias. A cidade de Rio claro precisava de uma iniciativa como essa”.

No Brincando com o Esporte, os alunos receberam todo o material necessário para a realização dessas atividades. Cada núcleo recebeu mais de 100 uniformes (blusa, bermuda, short, squeeze e mochila), cerca de 150 itens escolares (cartolinas, lápis de cor, tinta guache, etc), 50 bolas, kits lanche e diversos outros materiais.

O prefeito de Rio Claro, José Osmar, disse que o deputado federal Celso Jacob é um importante parceiro para a implantação de novos projetos na cidade. “O apoio do deputado vem de encontro ao que queremos para a cidade, buscar parceiros para que possamos atender a população cada dia melhor. Vou buscar junto ao deputado apoio para novos projetos para darmos oportunidades a nossas crianças e jovens”.

O deputado Celso Jacob ressaltou a importância do Ministério do Esporte e a parceria com as prefeituras. “No Brincando com Esporte, oferecemos todo o apoio necessário às prefeituras, desde a implementação do projeto nas cidades até o encerramento das atividades. A parceria com o Ministério do Esporte é muito importante para trazermos projetos que beneficiem a população de diversas faixas etárias da região”, disse o deputado Celso Jacob.

Participaram também do encontro o representante do Ministério do Esporte, Liomar Sales, o secretário interino de Esporte de Rio Claro, Júlio Cesar Camargo, o secretário municipal de Obras, Robson Bastos, o subsecretário de Agricultura, João Emílio Rodrigues, a subsecretária de Assistência Social, Gracie Santana, o diretor de Planejamento e Saúde, Alessandro Simões, os coordenadores de Esporte, Brindsi Biondi e Cacildo Júnior, e o vereador Alessandro. Assessoria DFCJ

: