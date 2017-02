Câmara inicia o ano legislativo

Após o período de recesso de fim de ano, as reuniões ordinárias da Câmara de Vereadores de Areal retornaram na noite da última quinta-feira (16) com a presença dos nove edis, que foram eleitos para exercerem o cargo entre 2017 e 2020.

O novo presidente da Casa, Marcelo Pipa ressaltou que há muitos desafios a serem vencidos, mas que os mesmos serão vencidos através da união entre o poder legislativo e executivo.

“Estamos iniciando o ano de 2017, ainda empenhados nos desafios do passado e de olho nos que estão por vir. Esta Casa sempre esteve atuando em todo o município, ouvindo a população e levando seus anseios ao poder executivo. Vamos fiscalizar, cobrar e criar projetos e leis, que colaborem para o crescimento e a sustentabilidade. Nossas expectativas é de que teremos um ano de muitos desafios a serem vencidos. Nossa parceria com o poder executivo visa o desenvolvimento de Areal. Como vereador reeleito e presidente da Casa, sei que temos muito a fazer e vamos fazer. Para a população, fica o convite para participar das reuniões, trazer suas demandas e colaborar com ideias. Areal é uma cidade jovem e tem grande potencial de crescimento”, disse Marcelo Pipa.

Com informações: Assessoria da CMA